Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/04/2020 | 15:48



O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo e o segundo site com mais tráfego, estando atrás apenas do Google em ambas as categorias. Os dados oficiais de 2019 ainda apontam que os usuários sobem mais de 46 mil vídeos por ano. Logo, é possível encontrar espaço para diferentes conteúdos, incluindo comédia. Aqui, o 33Giga separou 50 canais de humor para curtir na rede social. Para saber mais sobre cada um, clique na imagem.