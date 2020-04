São Paulo monta força-tarefa para testes de COVID-19

Do Dgabc.com.br



01/04/2020 | 15:36



O Governo do Estado de São Paulo vai ampliar a rede de testes para o novo coronavírus. A medida foi anunciada, nesta quarta-feira (1), pelo governador João Doria, no Palácio dos Bandeirantes.

“Vamos reforçar a rede de exames e garantir, desta forma, um monitoramento efetivo sobre a circulação do coronavírus em nosso Estado. Assim, poderemos adotar as medidas necessárias para proteger a população”, disse Doria.

As unidades regionais do Instituto Adolfo Lutz, sitiadas em Santo André, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto, estarão habilitadas a processar amostras, com capacidade de 500 exames por dia em um primeiro momento, podendo chegar até mil.



Nesta semana chegam ainda 20 mil kits de testes importados e 10 mil enviados pela Fiocruz, que serão distribuídos entre o Instituto Adolfo Lutz e outros laboratórios credenciados.

A Secretaria também passa a processar, a partir de hoje, 720 amostras por dia no Ceac (Centro Estadual de Análises Clínicas) da Zona Norte, unidade que já é do Governo do Estado. Neste local, serão processadas amostras de 43 hospitais da rede estadual da Grande São Paulo.

A força-tarefa também inclui o processamento de 201 amostras de óbitos suspeitos, que terão diagnóstico final nas próximas 24 horas.