Glamour Garcia diz que ex voltou a persegui-la: Ameaçando minha família de morte

01/04/2020 | 15:10



A atriz Glamour Garcia, que viveu Britney em A Dona do Pedaço, voltou a relatar perseguição do ex, Gustavo Dagnese, que ela acusou de agressão em janeiro de 2020.

Em relatos no Instagram Stories, na terça-feira, dia 31, Glamour afirmou:

Mais uma vez, a pessoa com quem tive o último relacionamento que veio a público, continua me perseguindo, criando assédio psicológico não só em mim, mas em parceiros de trabalho, na minha família. Ele já fazia isso, voltou a fazer de uns tempos pra cá.

Ele é uma pessoa doente, psicopata, mais uma vez está utilizando as poucas formas que tem, desesperado. Mas não posso mais ser conivente nem ficar em silência. Ele tem ameaçado minha família de morte.

Ela continua, dizendo que vivia em cárcere privado, era agredida sistematicamente e tinha medo de se pronunciar, mas que, graças a Deus, tinha se livrado essa situação.

Glamour ainda afirmou que após sofrer as repetidas ameaças investigou o nome do ex e teria descoberto supostos processos:

Descobri uma série de outros processos que existem no nome dele, como estupro e tráfico.

Garcia disse ainda que o ex cria contas falsas para ameaçá-la e xingá-la online.

Ex rebate

Gustavo, que teria arrancado parte do dedo de Glamour em uma agressão, se defendeu nas suas redes.

Ele postou prints de supostas mensagens de apoio que recebeu, dizendo que da boca de Glamour não sai nenhuma verdade, xingando-a e dizendo coisas como chega de coitadismo. Ele também postou um vídeo de uma briga com a ex, em que diz que apanhou, após ela pedir para ele ir embora e bater com os sapatos aparentemente no celular dele, que filmava tudo.

Em outra mensagem ele escreveu:

Como a imprensa dá voz para uma viciada, desequilibrada que se acha celebridade falar o que quiser sem fronteiras de mim... Cachimbeira, alcoólatra, você causou um caos na minha vida nóia... Coragem quero ver ter para denunciar os estupradores que passaram no seu caminho pela vida desde criança... Você é um lixo humano [palavrão].

Depois, ele se defendeu sobre o que ela falou a respeito da ficha policial dele:

Tão mentirosa que me acusou de estupro e tráfico... Afirmo que o caso dela é clínica de reabilitação.