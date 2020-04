Dany Bananinha dá à luz Lara: 'Privilégio que é ter uma filha'

01/04/2020 | 14:23



A atriz e influenciadora digital Dany Bananinha comemorou nesta quarta-feira, 1º, a chegada da primeira filha, Lara, fruto do relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter. Ela passou a reta final em meio a pandemia do novo coronavírus.

"No meio dessa loucura, não podemos esquecer de agradecer. Por tudo! A tempestade vai passar, tenha fé", declarou aos seguidores antes do nascimento da filha.

Quais os riscos para gestantes e lactantes diante do novo coronavírus?

Em dezembro, Dany Bananinha chegou a publicar uma série de vídeos nos stories do Instagram para compartilhar a prática de exercícios físicos e responder críticas de internautas. "Já vai nascer atleta", comentou na época.

Nesta quarta-feira, 1, ela usou as redes sociais para comemorar a chegada da filha com uma série de fotos da maternidade. "Lara chegou! Meu Deus, eu te agradeço. Por toda minha vida eu vou agradecer por esta maravilha e diariamente me esforçarei por honrar o privilégio que é ter uma filha", escreveu na legenda das fotos.