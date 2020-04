Após contrair o coronavírus, príncipe Charles faz primeira aparição para falar sobre a doença: - Momento ansioso e sem precedentes

01/04/2020 | 13:10



Príncipe Charles foi recentemente diagnosticado com o novo coronavírus. Após ficar em isolamento por sete dias, o filho da Rainha Elizabeth II fez um discurso para a população. O herdeiro do trono real gravou uma mensagem diretamente de sua casa, na Escócia, que marcou sua primeira aparição após o problema de saúde:

- Tendo recentemente passado pelo processo de contração desse coronavírus, felizmente com sintomas relativamente leves, agora me encontro do outro lado da doença, mas ainda em estado de distância social e isolamento geral.

Como estamos aprendendo, é uma experiência estranha, frustrante e muitas vezes angustiante quando a presença de familiares e amigos não é mais possível e as estruturas normais da vida são subitamente removidas.

O pai de príncipe William e príncipe Harry ainda continua:

- Em um momento tão ansioso e sem precedentes em todas as nossas vidas, minha esposa [Camilla Parker Bowles, a Duquesa da Cornualha] e eu estamos pensando particularmente em todos aqueles que perderam seus entes queridos em circunstâncias tão difíceis e anormais, e naqueles que tiveram que suportar doenças, isolamento e solidão.

Ele ainda exaltou os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao vírus e também aos funcionários de comércios que não pararam de trabalhar:

- É claramente essencial, portanto, que essas pessoas-chave sejam tratadas com consideração especial quando abandonam suas tarefas exaustivas e tentam fazer suas compras, por exemplo, ao mesmo tempo em que precisam lidar com uma ansiedade constante por suas próprias famílias e amigos.

A esse respeito, também pensamos em todos os muitos trabalhadores que estão trabalhando o máximo possível durante a noite toda para manter as prateleiras dos supermercados - um outro serviço de emergência no qual todos confiamos.

Por fim, ele conclui:

- Como nação, somos confrontados com uma situação profundamente desafiadora, que sabemos muito bem que ameaça os meios de subsistência, as empresas e o bem-estar de milhões de nossos cidadãos. Nenhum de nós pode dizer quando isso terminará, mas terminará. Até que isso aconteça, todos tentemos viver com esperança e, com fé em nós mesmos e no outro, esperamos melhores tempos por vir.

Camilla, aliás, foi testada e o resultado deu negativo. Mesmo assim, ela continua isolada do marido. Ambos continuam morando na mesma casa, porém em cômodos separados.