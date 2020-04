Grazi Massafera entrega quarentena com Caio Castro e fala pela primeira vez sobre namoro: - Está tudo bem com a gente

01/04/2020 | 13:11



Assim como diversos famosos, Grazi Massafera segue em quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, a atriz revelou que está aproveitando o tempo ao lado de Caio Castro e da filha Sofia em seu apartamento, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Grazi e Caio são bem fechados quanto ao relacionamento e, pela primeira vez, a atriz deu detalhes sobre o namoro ao dizer que os dois estão enfrentando o isolamento juntos:

- Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente.

A atriz contou que está tomando muito cuidado para não contrair a doença e dividiu as medidas de prevenção que vem tomando.

- Não vou mais nem até o elevador. Passo álcool em todas as maçanetas, estou sendo cuidadosa ao extremo. É um momento estranho este que estamos vivendo. Mandei os empregados para casa e tenho uma secretária pessoal, mas ela está fazendo home office.

Os dias em casa, porém, também estão sendo que de muito contato com a filha Sophia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond. Após tantos meses gravando a novela Bom Sucesso, da Rede Globo, Grazi afirmou que enxerga esse tempo com a pequena como algo muito bom.

- Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões... Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa.

Grazi também contou que Cauã fala com a filha todos os dias via ligações de vídeo.

- Eles se falam bastante e até jogaram videogame desse jeito. Ele é muito presente. Mas estamos organizando um esquema para ela poder ir para lá e eles se encontrarem pessoalmente.

Por fim, a atriz reforçou que a dica para enfrentar a quarentena é ter bom humor.

- Num momento desses é bom a gente olhar para dentro. E, na medida do possível, sermos positivos.