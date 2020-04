Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 12:57



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) reforçou o descontentamento dos chefes de Estado brasileiro com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Após elogiar o pronunciamento feito ontem em rede nacional, o tucano criticou postagem feita pelo chefe do Executivo, em que chama os governadores de ‘corja e canalhas’.

“Como cidadão fiquei feliz de assistir um presidente mais moderado, com bom senso, colocando mensagem equilibrada. Mas amanheci preocupado, após ver postagem agredindo os governadores. Em qual presidente devemos confiar? No ponderado de ontem ou no que menos de doze horas depois faz essa postagem agressiva? É preciso ter coerência, presidente. Não é momento de colocar a questão política à frente”, reclama Doria.

Durante coletiva de imprensa, o governador anunciou que, a partir de segunda-feira, vai ser ampliado o programa Viva Leite, que distribuir latas para 21 mil idosos que estão em abrigos e residências sócio-assistenciais. A iniciativa terá duração de 60 dias, portanto vai até dia 6 de junho. Para tanto, foram recebidas como doação 77 mil latas de leite Nutren, da Nestlé.

Também foi falado durante a coletiva sobre o aumento do preço dos botijões de gás. Fernando Capez, diretor do Procon, garantiu que equipes da entidade farão ronda pelo estado e, se constatado acréscimo acima do teto do botijão - R$ 70 - o distribuidor será multado e levado para delegacia. “Onde vai responder por crime contra a economia popular”, alerta Capez. Segundo ele, não há problema de abastecimento de gás.

Em números atualizados, no País foram confirmados 5.717 infectados pelo novo coronavírus até o momento, em São Paulo 2.339 - houve um acréscimo de 50% de ontem para hoje. Os óbitos estão em 201 (136 em São Paulo). Pacientes em condição de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 256 e, internados, 281. A partir do dia 10 serão feitos 8 mil exames por dia, já que outros laboratórios têm sido incorporados para ajudar no diagnóstico.