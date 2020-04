Organização de Wimbledon cancela Grand Slam por conta do novo coronavírus

01/04/2020 | 12:45



A expectativa era grande nos últimos dias e a confirmação veio nesta quarta-feira. Após uma reunião de emergência no All England Lawn Tennis Club, em Londres, a organização de Wimbledon, o mais tradicional torneio de tênis do mundo, que estava marcado para acontecer entre os dias 29 de junho e 12 de julho, cancelou a edição de 2020. É mais uma competição esportiva que não será realizada por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado covid-19.

Wimbledon é o segundo Grand Slam afetado pela pandemia. Há duas semanas, a Federação Francesa de Tênis (FFT, na sigla em francês) já havia determinado o adiamento de Roland Garros. O evento nas quadras de saibro de Paris foi remarcado para acontecer entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro. A decisão foi criticada por entidades como a ATP, a WTA e a própria ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês), que acusaram os dirigentes franceses de agirem de forma unilateral.

"É com grande pesar que a diretoria do All England Club e o Comitê Organizador do torneio decidiram hoje (quarta-feira) que a edição de 2020 está cancelada devido às medidas tomadas pelas autoridades públicas de saúde com relação à pandemia do novo coronavírus", disse a entidade que organiza o torneio em uma nota oficial. "A 134.ª edição de Wimbledon fica assim para o período de 28 de junho a 11 de julho de 2021".

Os organizadores de Wimbledon até cogitavam um adiamento da edição de 2020. Mas Richard Lewis, diretor executivo do All England Club, já havia ressaltado há uma semana que havia uma dificuldade maior de adiar o Grand Slam devido às características do piso. "Com base nos conselhos que recebemos das autoridades de saúde pública, há uma janela muito curta disponível para sediar o campeonato devido à natureza de nosso piso, o que sugere que o adiamento não deixa de ter riscos e dificuldades significativos", disse Lewis, por meio de nota oficial.

Realizado desde 1877, Wimbledon só foi cancelado durante as duas Guerras Mundiais no século passado. Não foram disputadas as competições entre 1915 e 1918 e também entre 1940 e 1945. No dia 11 de outubro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a quadra central chegou a ser atingida por uma bomba.

OUTROS TORNEIOS - Com o cancelamento de Wimbledon, é muito provável que os demais torneios em quadras de grama - como Halle (Alemanha), Queen´s (Londres), Hertogenbosch (Holanda) e Eastbourne (Inglaterra) - também não sejam mais realizados em 2020. As competições encontram-se suspensas até o dia 7 de junho.