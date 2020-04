Escape 60 lança versão online dos seus jogos de fuga; veja como participar

Da Redação, com assessoria

Em meio à pandemia do covid-19, estabelecimentos foram obrigados a fechar as portas e se reinventar. A Escape 60, por exemplo, anunciou uma plataforma online com versões dos seus jogos de fuga. Chamada de Escape60Play, num primeiro momento, está disponível apenas o game Operação Cyber-Twins. Outros enigmas já estão em desenvolvimento.

A trama da Operação Cyber-Twins

Dois dos principais agentes secretos do planeta, um da CIA e um do MI6, foram sequestrados pela megacorporação Pegasus e clonados antes de serem assassinados. O objetivo é que essas réplicas, os Cyber-Twins, sirvam a organizações terroristas ligadas à empresa. Foram identificados seis clones espalhados pelo mundo que precisam ser imediatamente localizados e eliminados. Também será preciso descobrir o nome e o código de identificação do laboratório secreto da organização.

Nesse desafio, o jogador é convocado como analista de informações do Sr. Malik Kajumba, e terá de resolver enigmas e quebrar códigos. O relógio é o principal inimigo – e não poderá haver falhas.

Como jogar

Para participar da Operação Cyber-Twins, basta ter acesso à internet, via computador ou smartphone. Diferentemente das salas do Escape60, onde não é permitido o uso de celulares o game permite que pesquisas sejam feitas com o auxílio de buscadores, como o Google.

“A dificuldade dos enigmas vai aumentando conforme a evolução do jogo, e aqueles que quiserem poderão comunicar-se com seus amigos ou familiares durante a experiência. O jogador tem tempo infinito para brincar, podendo, inclusive, pausar e voltar no dia seguinte. O grande desafio, porém, é correr contra o tempo e estipular seu recorde, já que existirá um ranking com os melhores tempos “, explica Jeannette Galbinski, diretora de marketing do Escape 60.

A idade mínima recomendada para o jogo é 12 anos no modo de disputa individual, mas toda a família pode participar com crianças um pouco mais jovens. A Operação Cyber-Twins está disponível gratuitamente.

