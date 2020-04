Filha de Ozzy Osbourne é internada às pressas para cirurgia de emergência

01/04/2020 | 12:11



Que susto! No último domingo, dia 29, a filha mais velha de Ozzy Osbourne, Aimée Osbourne, foi internada às pressas para passar por um procedimento cirúrgico de emergência para a retirada do apêndice. Apesar da correria, ela já está se recuperando. A informação foi dada pela esposa de Ozzy, a empresária Sharon Osbourne, durante o programa The View na última segunda-feira, dia 30, segundo informações do jornal Metro:

- Ontem, Aimée foi internada. Ela fez uma operação de emergência para remover seu apêndice. Quero dizer, é o pior momento para estar em um hospital. Nós já resolvemos isso, ela está bem agora, graças a Deus. Ela está sem dor e está se recuperando.

O imprevisto fez com que Ozzy e Sharon cancelassem sua viagem à Suíça, onde o cantor iria continuar seu tratamento contra a Doença de Parkinson em uma clínica especializada. De acordo com uma entrevista de Kelly, filha mais nova do casal, ao Entertainment Tonight, o tratamento de Ozzy está surtindo efeito:

- Depois de um tratamento com células-tronco, o que aconteceu e o progresso que ele fez são impressionantes. Ele quer se levantar, quer fazer as coisas, quer fazer parte do mundo novamente. Ele está achando difícil estar em quarentena de coronavírus agora que está se sentindo um pouco melhor, pois só quer sair de casa.

Sobre o coronavírus, Sharon garantiu ainda que a família está bem, principalmente se comparado com a maioria das pessoas.