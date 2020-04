Do Dgabc.com.br



01/04/2020 | 11:43



Homem que não teve a identidade revelada foi preso por policiais do 6º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia ) ontem, em Diadema, por tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pela cidade quando perceberam um homem estacionando o veículo, demonstrando um certo nervosismo. Ao ser abordado e após a vistoria, foram encontrados escondidos em baixo do banco do carro drogas e uma quantidade em dinheiro.

Ao ser interrogado o indivíduo confessou que em sua residência haviam mais drogas.

Ao revistarem a casa do traficante os policiais encontraram, 1694 invólucros de cocaína, 143 pedras de crack, 30 invólucros de maconha, além de três balanças de precisão, um facão, um martelo de borracha, dois cadernos com contabilidade do tráfico, quatro pés de maconha e R$ 1.009 em espécie.

O caso foi registrado no 3° DP de Diadema (Taboão).