No Distrito Federal, casos do novo coronavírus mais que dobram em uma semana

01/04/2020 | 11:48



De terça para esta quarta-feira, dia (1º,) o Distrito Federal registrou 21 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Ao todo, há 354 pessoas contaminadas pela covid-19 em Brasília. O volume de casos no DF mais que dobrou em apenas uma semana. No dia 23 de março, o Distrito Federal registrava 151 casos de contaminações.

Foram registradas três mortes até a manhã desta quarta-feira. Nos hospitais da cidade, há 12 pessoas internadas em estado grave e outras 33 em situação moderada.

Brasília possui uma população mais idosa que as demais capitais do País, além de ser um local de alto tráfego da população. Nesta semana, o governo do DF anunciou que vai erguer 146 leitos no estádio Mané Garrincha para apoiar o atendimento à população.

A quarentena do DF, segundo o governador Ibaneis Rocha, deve prosseguir até o fim de maio. As aulas não retornarão antes de junho, de acordo com o governador. O comércio local segue fechado, com apenas serviços básicos abertos à população.