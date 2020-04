Após eliminação do BBB20, Felipe Prior faz vídeo só de cueca e confessa ter ficado chateado com Babu Santana

01/04/2020 | 11:10



Após ser eliminado em paredão histórico no BBB20, Felipe Prior não conteve a empolgação ao descobrir como estava sua torcida fora da casa. Nas redes sociais, o arquiteto apareceu de cueca e pulando em cima da cama do quarto de hotel onde está hospedado para agradecer ao fãs, admiradores, e também aos jogadores famosos, como Neymar, Gabigol e Dentinho que torceram pela permanência da casa.

- Aqui é o Felipe Prior, participante do BBB, eu tô muito feliz com o carinho de todo mundo, quero agradecer de verdade. Agradecer todos os jogadores que fizeram uma campanha para que eu ganhasse, todo mundo mesmo de coração.Quem vocês conheceram lá realmente sou eu. Para retribuir isso, só com uma festa. Vou fazer uma festa no meu quarto de hotel, disse ele no vídeo.

Horas antes, ele havia participado da Rede BBB, apresentado por Fernanda Keulla nas redes sociais e fez revelações sobre seu posicionamento no jogo.

O ex-participante não escondeu sua insatisfação coma postura de Gizelly e criticou:

- Ela é muito doida. Eu achava que poderia me atrapalhar, o jeito dela, as atitudes dela. Ela fala muita besteira, ela fala muita besteira, a Flay também fala, mas ela fala muita besteira em relação ao jogo. Ela está disposta a passar em cima de todo mundo para ganhar o programa, de verdade.

Sobre Mari, Prior disse gostar da sister, no entanto, não entende o jogo dela:

- Eu não tenho nada contra ela, só tenho contra o jogo dela. Ela chora muito, às vezes eu achava que parecia ser falso, mas ai conversando com a Flay eu vi que era verdadeiro, ela é muito sentimental.

Prior também acredita que Flay pode ser a próxima sair do jogo:

- A Flay. Ela confia nas pessoas, é fácil induzi-la, vamos dizer assim Quero deixar o meu apoio para ela, se possível.

E aposta que Rafa Kalimann montou um personagem no confinamento:

- O jogo dela é perfeito, ela não erra em nada, ela é plena. É impossível não errar em nada! É impossível a pessoa ser assim 100%. Nada estressa ela.

Ele ainda confessou que ficou chateado com Babu Santana, mas que segue torcendo por ele, já que o considera um verdadeiro amigo:

- Eu estava muito convicto de que ia ficar. Na hora de sair, desliguei. Eu não lembro como sai. Ele estava emocionado e eu estava chateado com ele. Minha torcida é muito dele, mas eu estava chateado, porque eu quis muito não ir com ele. Ele quis correr um risco e eu não aceitava ele correr o risco. Pra mim o jogo é de certeza.