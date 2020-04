Conheça Perúgia, na Itália, sem sair de casa

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



01/04/2020



Localizada ao norte de Roma, Perúgia, na Itália, chama a atenção dos visitantes por conta das igrejas, ruelas, vilas e arquitetura das construções. A gastronomia, que é um dos pontos fortes do país, também se destaca bastante na região. É lá que fica a tradicional fábrica de chocolates Baci Perugina.

Bom mesmo é ir até lá, mas quem quiser conhecer um pouco mais da cidade, que remete ao período medieval, pode visitá-la virtualmente. O tour online “Baci Perugina: uma experiência em vídeo 360°” passa pelos principais pontos turísticos do local. No centro histórico é possível ver atrações como a Piazza IV Novembre. Também dá para acompanhar o processo de produção de chocolates da Baci.

Assista ao vídeo abaixo para acompanhar o tour virtual e use as setas (localizadas no canto superior esquerdo) para ter uma visão de 360º: