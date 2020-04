Com coronavírus, Dinho Ouro Preto apresenta sinais de recuperação e brinca: Um direto no queixo da Covid-19

01/04/2020 | 10:10



Bem melhor do que ontem! No início da tarde da última terça feira, dia 31, Dinho Ouro Preto postou uma foto com uma legenda tranquilizadora em seu Instagram. O vocalista da banda Capital Inicial afirmou que os sintomas do coronavírus já estão se amenizando e que se sente melhor, continuando na luta contra a doença.

Boa notícia - comecei a melhorar. Tive menos febre ontem, e acordei me sentindo melhor hoje. Um direto no queixo da Covid-19. Ele não caiu na lona ainda, mas deu uma bela cambaleada.

Dinho tem deixado os seguidores bem informados quanto a sua condição de saúde. Em publicações anteriores, o cantor já havia comentado que acreditava estar ganhando do vírus, apesar dos sintomas torturantes. Ao final da postagem mais recente, ele deixou ainda uma mensagem de esperança para os internautas:

Vamos em frente, vamos sair dessa. Fiquem todos bem - esse vudu vai passar. Saúde pra todos vocês.