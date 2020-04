Juros sobem com demora em ação do governo e aversão global com coronavírus

01/04/2020 | 09:46



Os juros futuros operam em alta firme diante da aversão a risco global com o coronavírus e demora em ação do governo para mitigar os impactos do isolamento social com o aval do presidente Jair Bolsonaro ao auxílio de R$ 600. Economistas da Renascença DTVM apontam em nota como fatores de alta dos juros longos "as rusgas entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes a respeito da liberação de recursos para a população mais vulnerável" e possibilidade de subnotificação no anúncio de novos casos.

Há inclinação maior da curva diante da alta que chegou a 25 pontos-base na ponta mais longa curva (janeiro 2027), enquanto os mais curtos já subiram 9 pontos logo após a abertura.

Há pouco, no entanto, esse movimento perdia força. O resultado dentro do esperado da produção industrial , com alta de 0,5% em fevereiro, acaba ficando em segundo plano diante da perspectiva de piora a partir de março.

Às 9h30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,25%, de 3,23% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2022 estava em 4,11%, de 4,05%. O DI para janeiro de 2027 subia a 7,66%, de 7,48% no ajuste anterior.