01/04/2020 | 09:22



O setor privado dos Estados Unidos eliminou 27 mil empregos em março em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP.

O resultado veio bem melhor do que o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam corte de 125 mil postos de trabalho no mês passado.

A ADP também revisou a geração de vagas em fevereiro para baixo, de 183 mil para 179 mil.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego (payroll) dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (03).