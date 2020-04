Los Angeles Lakers anuncia que jogadores estão livres de sintomas da covid-19

01/04/2020 | 09:10



Duas semanas depois da notícia de que dois de seus jogadores testaram positivo para o novo coronavírus, o Los Angeles Lakers atualizou os dados e anunciou na noite de terça-feira que todos os seus atletas estão livres dos sintomas da covid-19. A franquia da Califórnia realizou um protocolo de 14 dias de isolamento total dos esportistas.

O procedimento foi adotado pelos Lakers logo após a notícia de que quatro jogadores do Brooklyn Nets, contra quem jogaram no dia 10 de março, testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo o astro Kevin Durant. A equipe de Los Angeles então rapidamente providenciou para que seu plantel fosse testado para a doença. A NBA suspendeu todos os jogos da temporada logo no dia seguinte.

Em comunicado oficial, a equipe agora anunciou que apesar de estar com o elenco livre da covid-19, vai tomar as providências necessárias para evitar que o vírus se espalhe. "O time vai continuar seguindo as recomendações de saúde e segurança estabelecidas pelos oficias do governo, dos Lakers e da NBA", informou.

Ao todo, 15 jogadores de toda a NBA foram reportados com o novo coronavírus. Apesar de testar negativo, uma das estrelas dos Lakers, Anthony Davis, disse que vai continuar seguindo as regras de isolamento para contribuir no combate ao vírus. "É um tipo de pegadinha, pois alguns se sentem bem e podem ter a doença sem sintomas. E em alguns você tem todos os sintomas", disso o pivô ao jornal Los Angeles Times.

"Eu me senti bem e saudável, eu ainda me sinto. Naquele tempo, eu não estava ligando muito, que eu não tinha a doença. Nós todos demonstramos preocupação e fizemos o teste", completou Davis.