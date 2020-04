Coronavírus: UE lança programa de redução de jornada para manutenção de empregos

01/04/2020 | 08:19



A União Europeia (UE) lançou nesta quarta-feira, dia 1º, um programa para reduzir a jornada de trabalho na zona do euro como forma de evitar demissões em massa, em meio à crise econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus. Batizada de "Sure", a proposta financiará empresas com recursos da Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, em parceria com outros países-membros.

O programa foi anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von de Leyen, em sua conta oficial no Twitter. Os detalhes, de acordo com a postagem, serão divulgados ao longo da semana. Ainda assim, a líder defendeu a proposta, já aplicada no passado para mitigar efeitos da recessão pós-crise financeira de 2008. "É algo crucial para retomar a economia", afirmou Von der Leyen, que disse considerar a pandemia como a maior tragédia humana desde as guerras.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, o "Sure" vai auxiliar, sobretudo, os países da zona do euro mais afetados pela covid-19, como Itália e Espanha.