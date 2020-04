Vacinação contra a gripe também vai imunizar profissionais da segurança

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo enviou ao Grande ABC novas doses da vacina contra a gripe (Influenza) e as cidades onde a imunização havia sido suspensa, como São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires, retomam hoje a aplicação dos reforços à população. A partir de hoje, além dos idosos e dos profissionais de saúde, em alguns municípios também poderão se vacinar profissionais da área de segurança, como São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires.

Em Santo André, a vacinação segue nas 31 escolas. Nos dois pontos de drive-thru a imunização será retomada amanhã. Em São Bernardo chegaram 26 mil novas doses e a campanha, que não foi realizada ontem, será retomada em todos os pontos, inclusive no drive-thru, no Paço. A cidade já vacinou 80% dos idosos do município e estende hoje a aplicação para profissionais de segurança, como GCMs (Guardas-Civis Municipais), policiais militares e civis e seguranças privados. Em São Caetano, a campanha também segue normalmente hoje.

Diadema, que não vacinava desde quinta-feira, recebeu 16 mil novas doses e retoma a campanha em 19 escolas e na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Nova Conquista. A cidade ainda não divulgou balanço das vacinas aplicadas. Ribeirão Pires, que também não realizou a campanha ontem, recebeu 4.000 reforços e estende a proteção aos profissionais de segurança. Na cidade, o número de imunizados representa 88,5% dos idosos (11.081 pessoas) e 36,77% dos trabalhadores da saúde (1.346 pessoas). Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.

A segunda etapa da campanha de vacinação contra a Influenza será iniciada no dia 16 e terá como alvo professores de escolas públicas e privadas, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Está previsto para o sábado, dia 9 de maio, o ‘Dia D de Mobilização Nacional’, data em que terá início a terceira fase de vacinação, destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e deficientes. A campanha se estenderá até 22 de maio.