Deputados se articulam em meio à pandemia

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 00:01



Pensando em maneiras de fortalecer o combate ao novo coronavírus, parlamentares se movimentam frente à pandemia. O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, propôs ao governador João Doria (PSDB) a antecipação da formatura de todos os alunos do último período dos cursos de medicina das universidades do Estado de São Paulo.

No dia 20, o Ministério da Saúde informou que anteciparia os alunos do sexto ano que tenham um ou dois meses para se formarem. A proposta de Thiago Auricchio estende a medida para instituições públicas e privadas que estejam vinculadas ao sistema educacional de São Paulo.

O deputado explicou que “a ideia de antecipar a formatura é reforçar o quadro de profissionais atuantes no combate à Covid-19. O momento é de reunir todos os esforços possíveis nesta luta. Apresentei esta sugestão ao governador por acreditar que é uma medida eficaz e que poderá ser necessária em breve, assim conseguimos planejar melhor os próximos passos nesta guerra”, afirmou Thiago.

O deputado explicou que recebeu a demanda de alunos do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) que estão dispostos a atuar no combate ao novo coronavírus no Estado. “Será importante para o fortalecimento dos sistemas de saúde do município. Já existem medidas neste sentido em Goiás e no Maranhão. Vamos trabalhar para que São Paulo também adote o caminho”, disse.

O deputado estadual Campos Machado (PTB) também está se movimentando. Ele pediu ao governador a adoção de providências, com urgência, para a suspensão imediata da cobrança de pedágios em todas as rodovias paulistas, pelo período mínimo de 45 dias.

Ele alega a necessidade de se evitar, ao máximo, o contato entre os motoristas e os colaboradores que atuam na cobrança manual das tarifas. “Todo tipo de contato humano deve ser evitado para que possamos conter o avanço desta terrível pandemia do novo coronavírus”, afirmou.

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) solicitou ao governo estadual suspensão do pagamento das taxas de pedágio para caminhões que trafeguem pelo Estado com alimentos, artigos hospitalares e medicamentos no prazo em que durar o surto da Covid-19.