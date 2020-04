Perda que poe pô projeto-chave em risco

Fabio Martins



01/04/2020 | 00:35



Aliado do vereador Ronaldo Lacerda (ex-PT), de Diadema, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) responsabilizou lideranças do petismo em Diadema pela saída do parlamentar, mais votado da cidade em 2016 e que anunciou desfiliação do partido depois de ver rejeitado projeto de ser vice na chapa majoritária a ser encabeçada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior. “Muitos companheiros (do PT) colaboraram para que não se chegasse a um consenso. O (presidente municipal da sigla) Adi (dos Santos) errou muito. Poderia ter havido uma compreensão maior (dos correligionários), quase que a perda foi maior, até porque outro vereador, o Orlando Vitoriano, e a (ex-vereadora) Lilian Cabrera também quase seguiram o mesmo caminho”. Luiz Fernando admitiu que a ruptura “põe em risco” a viabilidade de vitória. “Sempre é um risco. Eleição a gente sabe como começa, mas não sabemos como termina.” Cabe frisar que projeto de Filippi é considerado um dos principais para o PT no Estado.

Radares móveis

O vereador Pery Cartola (PSDB), de São Bernardo, hoje líder da gestão Orlando Morando (PSDB) na Câmara, protocolou ofício junto à Secretaria de Governo solicitando, sob regime de urgência, a suspensão dos radares móveis durante o período de quarentena na cidade. “Solicito a gentileza da secretaria encaminhar o presente pedido para o órgão/setor competente para a tomada das medidas necessárias”, diz trecho do documento. O requerimento chamou atenção no Legislativo, uma vez que o momento delicado de avanço do coronavírus tem provocado esvaziamento das ruas.

Crime

Em nota técnica, o Centro de Apoio Operacional Criminal afirmou que a divulgação de fake news acerca da pandemia de coronavírus, que levou o País e São Paulo a declararem estado de calamidade, pode ser enquadrada como contravenção, nos termos do que estabelece o artigo 41 do Código Penal. Esse artigo impõe pena de prisão simples, de 15 dias a seis meses, para quem “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”.

Vídeos caseiros

O vereador Almir Cicote (Avante), de Santo André, tem usado o período de quarentena para falar de receitas nas redes sociais. As gravações tratam-se de métodos de prevenção contra a Covid-19. Ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o parlamentar resolveu, no último vídeo, ensinar a produzir a própria máscara cirúrgica de proteção. “Pesquisamos vários modelos. O próprio ministro da Saúde recomendou que cada um faça a sua (máscara).” Antes, ele falou sobre a produção de álcool em gel.