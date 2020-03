Votação para o paredão do 'BBB 20' chega a um bilhão de votos e bate recorde

31/03/2020 | 19:45



O reality Big Brother Brasil chegou à marca de um bilhão de votos no paredão que elimina um dos participantes do programa, nesta terça-feira, 31. Ele está sendo disputado por Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, e o resultado deve ser divulgado nesta noite, 31.

O recorde superou o do paredão que resultou na eliminação do participante Guilherme, eliminado no dia 3 de março. Naquela semana foram 416 milhões de votos, e Guilherme recebeu mais votos que o youtuber Pyong Lee e a advogada Gizelly.

"Muito obrigado pelo engajamento absurdo que este paredão está causando. A gente se encontra à noite com uma edição histórica, uma eliminação histórica, um paredão histórico. E continuem votando!", comemorou o apresentador Tiago Leifert, que aproveitou para lembrar que a votação ainda não foi encerrada.Vale lembrar que o recorde foi atingido em apenas 30 horas de votação, aberta na noite do domingo, 29.