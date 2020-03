Thiago Auricchio se movimenta no combate ao novo coronavírus

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 19:21



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, propôs ao governador João Doria (PSDB) a antecipação da formatura de todos os alunos do último período dos cursos de medicina das universidades do Estado de São Paulo.

No dia 20, o Ministério da Saúde informou que anteciparia os alunos do sexto ano que tenham um ou dois meses para se formarem. A proposta de Thiago Auricchio estende a medida para instituições públicas e privadas que estejam vinculadas ao Sistema Educacional de São Paulo.

O deputado explica que “a ideia de antecipar a formatura é reforçar o quadro de profissionais atuantes no combate da Covid-19. O momento é de reunir todos os esforços possíveis nessa luta. Apresentei essa sugestão ao governador por acreditar que é uma medida eficaz e que poderá ser necessária em breve, assim conseguimos planejar melhor os próximos passos nessa guerra”, afirmou.

Ele explicou que recebeu essa demanda de alunos do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) que estão dispostos a atuarem no combate ao novo coronavírus no Estado. “Será importante para o fortalecimento dos sistemas de saúde do município. Já existem medidas nesse sentido em Goiás e no Maranhão. Vamos trabalhar para que São Paulo também adote esse caminho”, disse.