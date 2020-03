Tatá Werneck faz campanha para construir leitos de UTI e acaba discutindo com seguidores

31/03/2020 | 19:11



Tatá Werneck respondeu seguidores após críticas a uma campanha de arrecadação que ela divulgou na internet. No Twitter, na segunda-feira, dia 30, ela escreveu:

Amigos com condição financeira (não estou falando com quem não pode ajudar tá? Quem não pode deve ser AJUDADO): vamos ajudar o hospital da UERJ? Eles precisam e podem construir 50 leitos de UTI! Salvar 50 vidas! E os médicos também estão precisando de mais recursos para se protegerem. Por isso vou divulgar a conta para quem PUDER (eu sei quem pode e tô contando com as pessoas boas que eu conheço) doar para salvarmos vidas e médicos! Vamos nessa?

Acontece que muitos questionaram o por que de Tatá se referir apenas a médicos:

Oi Tatá, os enfermeiros também precisam de equipamento de proteção individual, não só os médicos..., disse uma internauta.

Ah querida poxa até parece que estou dizendo que não precisam. Todas as pessoas e profissionais de saúde. Da limpeza. Da recepção. Mas eu tenho que pedir ajuda e arrecadar 4,5 milhões. Se eu fizer um texto enorme não adianta nada. Beijos.

Depois, outra tuiteira escreveu:

Tatá, sabemos que não foi a intenção, mas existe uma grande diferença de tratamento entre eles nos hospitais. Então não precisava ser grossa com a menina também. Poderia entender o lado dela.

Werneck então, mais uma vez, respondeu:

E onde que fui grossa falando querida, poxa, beijos? Vocês querem que eu seja uma santa que acerta 100% em tudo, que nunca vai agir de uma maneira que você não concorde. Essa pessoa não existe. Nem na TV, nem na sua família e nem no mundo :) Faço o meu melhor. Mas isso não me torna perfeita.