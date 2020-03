Anitta surta ao receber feliz aniversário de Mariah Carey: Morri

31/03/2020 | 19:10



Anitta completou 27 anos de idade na última segunda-feira, dia 30, e ganhou feliz aniversário de uma pessoa bem especial: Mariah Carey, sua cantora preferida desde a infância!

A cantora, que fez aniversário apenas alguns dias antes de Anitta, em 27 de março, publicou uma foto do encontro das duas, que foi tirada em dezembro de 2019, no Instagram Stories e escreveu em português:

Parabéns Anitta! Feliz aniversário!

Anitta repostou a mensagem e escreveu:

Morri!

No dia do aniversário de Mariah as duas também interagiram um pouco, quando Anitta publicou a foto acima e parabenizou a diva:

Todo ano posto uma foto sua para dizer à todo mundo que o seu aniversário é só três dias antes do meu... agora eu tenho uma foto de nós juntas. Feliz aniversário, minha rainha, minha diva, minha inspiração. Desejando o melhor para você desde que nasci.

Mariah respondeu o post:

Te amo, linda! Muito obrigada!

Já estamos aguardando um feat entre as duas, né?

Parabéns dos famosos

Além de Mariah, vários famosos também parabenizaram Anitta, e algumas declarações foram bem emocionantes. Angélica, por exemplo, publicou uma série de fotos ao lado da cantora e escreveu:

Sim, tem muitos momentos e fotos, afinal essa menina não para... Anitta, muita luz, amor e saúde neste novo ano! Que seu talento e comprometimento te levem sempre pro melhor dos seus sonhos! Viva!

Já Regina Casé publicou uma foto com Anitta tirada nos bastidores da novela Amor de Mãe - em que a cantora fez uma participação especial - e lamentou a festa de aniversário da cantora ter sido cancelada por causa do novo coronavírus.

Hoje é aniversário da Anitta! Puxa... não vai ter a festa... e a gente já sonhando, como sempre, se acabar na pista! Quebrar muito ao som do Harmonia do Samba, que a gente adora, do funk mais gostosinho... bem do jeitinho que a gente gosta, né amiga? Quando tudo isso passar a gente vai pular, vai gritar, vai rir, vai dançar, vai se acabar! Mas, por enquanto, eu te mando um beijo e muita saúde pra encarar essa onda braba que, com certeza, você que é danada vai sair dela mais forte ainda!