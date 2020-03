Rio Grande da Serra confirma os primeiros dois casos de Covid-19

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 18:39



A Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra registrou, nesta terça-feira (31), os dois primeiros casos confirmados de Covid-19. Trata-se de uma mulher de 42 anos, profissional da área da saúde, que trabalha em outro município. Ela encontra-se no momento em isolamento domiciliar, conforme recomendação médica. A equipe da Vigilância Epidemiológica de Rio Grande da Serra já esteve em sua residência para passar todas as orientações necessárias. Já o segundo é um homem de 48 anos, que trabalha na área de logística, também em outro município, e está em tratamento médico no hospital São Luiz, da Rede D’or. Seus familiares também receberam orientações da Vigilância Epidemiológica da cidade.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria de Saúde, informa que, até o momento, a cidade tem 28 casos de Covid-19 confirmados e 671 em investigação. Outros 95 casos já foram descartados. Foram confirmados quatro óbitos pela doença no município, sendo três idosos e um homem de 43 anos, sem comorbidades.

Em Diadema, são três pessoas infectadas. A cidade já teve 283 casos notificados pelo serviço de saúde e 35 já foram descartados por meio de exame. A administração ainda aguarda o resultado de cerca de 100 testes.

A Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu a confirmação de mais dois casos positivos de coronavírus entre moradores da cidade: uma mulher de 24 anos, trabalhadora da saúde; uma mulher aposentada de 64 anos. Agora são três os casos positivos para coronavírus no município. Outros 16 casos foram descartados e 53 casos seguem sob análise (incluindo o óbito suspeito registrado no dia 25/03 na UPA Santa Luzia).

Em Mauá são 10 os casos confirmados, sendo 321 suspeitos, 39 descartados e nenhuma morte suspeita até o momento.

NO BRASIL - O País registrou nesta terça-feira, em plataforma do Ministério da Saúde, 5.717 casos confirmados da Covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número mostra 1.138 novas confirmações em relação à última atualização, feita na segunda, dos dados da pandemia no País. As mortes pela doença chegam a 201 , com aumento de 42 óbitos em relação à ultima contagem. A taxa de mortalidade da doença continua em 3,5%.