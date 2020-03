31/03/2020 | 17:11



A cara da riqueza! Victoria e David Beckham compraram uma cobertura de nada menos que 125 milhões de reais, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Sun, essa é só mais uma entre as várias propriedades do casal

. O duplex tem seu próprio heliponto, cinco quartos, sete banheiros e piscina privativa! A vista da cidade litorânea também não é nada má...