Após ser acusado de trair Manu Gavassi, Chay Suede dá a entender que torce pela ex no BBB

31/03/2020 | 17:10



Manu Gavassi pode até querer Chay Suede bem longe dela, mas o moço mostrou todo seu apoio neste momento complicado para a influencer.

Desde que foi declarada a formação de paredão do Big Brother Brasil 20 entre Felipe Prior, Mari Gonzalez e Manu, as torcidas ficaram polarizadas entre Prior e Gavassi.

Diversos famosos se envolveram, declarando publicamente seu voto. Em quase uma batalha entre os sexos, Chay foi um ponto fora da curva ao dar a entender que torce por sua ex-namorada.

Um seguidor do ator usou a hashtag Fica Manu em um comentário em seu Instagram, ao que ele respondeu com um emoji de mãos em oração. Em outro momento, um fã especulou que o apoio iria para Prior.

Você é time Prior que eu estou ligado.

A estrela de Amor de Mãe foi rápida em replicar:

Jamais!

Os internautas não perdoaram o moreno, após a suposição de que ele teria traído Gavassi:

Nossa o AUGE da cara de pau, escreveu uma.

Já Bruna Marquezine se exaltou com o outro lado da torcida. A atriz declarou em seu Stories espanto ao perceber o tamanho do apoio a Pior.

Estou assustada, um pouco chocada com o nível da torcida do Prior com as baixarias, com as ofensas e com a necessidade da lacração na internet, desabafou.

Em sua campanha para a amiga, a ex-global demonstrou confiança:

Estou com o dedo doendo de tanto votar. Vai dar certo! Fora Prior, comentou ao publicar uma imagem em que beija a cantora.

Coincidentemente, o ex-namorado de Bruna Neymar é um dos apoiadores de destaque do arquiteto.

O jogador defende tanto a permanência de Felipe que postou um vídeo dançando o hit Uni Duni Tê em sua homenagem, e convocou seus amigos e colegas de profissão a fazerem o mesmo.

O resultado da décima eliminação sai nesta terça-feira, dia 31.