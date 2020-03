Mauá firma parceria para disponibilizar mais leitos à população durante pandemia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 17:08



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), assinou, na tarde desta terça-feira (31), parceria com o Hospital Vital para combate e tratamento ao novo coronavírus. Desta maneira, o centro médico disponibilizará cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 24 de enfermaria para receber os munícipes que não são conveniados.

A Prefeitura vai arcar com os custos das internações em caso de utilização: R$ 1.313 por UTI e R$ 280 por leito de enfermaria. Segundo o chefe do Paço mauaense, esta é a primeira parceria público-privada deste tipo no Estado. "Já saímos na frente com a instalação dos lavatórios públicos e agora com esta parceria. Mauá virou referência no combate à Covid-19. Essa é hora de olhar para as pessoas, não de fazer política. E não vamos pensar na questão econômica, mas em salvar vidas", disse Atila.

"É iniciativa humanitária pela preocupação com pacientes que não são da rede privada. Oferecemos nosso espaço para ajudar a Prefeitura e Mauá", afirmou a diretora administrativa do Hospital Vital, Daniela Lopes, que fez questão de rechaçar um áudio divulgado na semana passada indicando pacientes infectados e mortes pela Covid-19 no local. "São fake news. Não tivemos nenhum óbito e temos apenas um paciente hoje aguardando resultado o do teste."