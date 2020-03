FUP pede ao TST que Petrobras repasse à Fiocruz multa cobrada por greve

31/03/2020 | 16:48



A Federação Única dos Petroleiros (FUP), representante de empregados da Petrobras, pediu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a multa de R$ 1,8 milhão cobrada dos sindicatos filiados pela greve de fevereiro seja repassada à Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), para que seja aplicada no combate ao coronavírus. O pedido foi inserido no processo que está a cargo do ministro Ives Gandra.

A greve dos petroleiros durou 20 dias e tinha como principal objetivo a inserção dos trabalhadores da subsidiária Araucária Nitrogenados (Ansa), instalada no Paraná, no sistema Petrobrás.

A fábrica entrou em processo de hibernação no início do ano. Após intermediação do ministro Gandra, ficou estabelecido que a empresa poderia reter o repasse de R$ 2,47 milhões das mensalidades sindicais pagas pelos funcionários.

Desse total, R$ 1,8 milhão já foram retidos pela Petrobras e correspondem ao valor que a FUP gostaria que fosse remanejado à Fiocruz.

Na petição, a FUP destaca a importância da Fundação na pesquisa de tratamentos para a covid-19, que está sendo implementada em 18 hospitais de 12 Estados.

Ressalta ainda que a Fiocruz é o braço brasileiro da iniciativa Solidariedade lançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).