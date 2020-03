Ferramenta mostra foto tirada pela Nasa no dia do aniversário de qualquer um

31/03/2020 | 15:31



A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) atua na área de exploração espacial, e isso inclui registrar planetas, estrelas, galáxias e fenômenos que são descobertos por cientistas. Para isso é usado, por exemplo, o telescópio Hubble, e a organização lançou uma ferramenta que mostra qual foto ele tirou no dia do aniversário do usuário.

O projeto, que pode ser acessado clicando aqui , foi lançado no sábado, 28, e faz parte das comemorações do aniversário de 30 anos do telescópio, que foi lançado no dia 24 de abril de 1990. O Hubble fica a 552 quilômetros da Terra em relação ao nível do mar, em órbita no planeta, e trabalha vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

O telescópio foi batizado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, e seus registros têm contribuindo ao longo dos anos para diversas descobertas na área de astronomia, além de belos registros de fenômenos e corpos espaciais. Até 2015, o Hubble foi usado como base para 1,2 mil artigos científicos a partir de suas observações. Em 2019, por exemplo, o Hubble registrou o choque entre duas galáxias.

Nas rede sociais, as pessoas têm compartilhado as imagens produzidas em seus aniversários pelo telescópio com a hashtag #Hubble30, um pedido da própria Nasa para homenagear o aniversário do Hubble.