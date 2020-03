Quatro são presos em flagrante por tráfico de drogas em Santo André

Do Dgabc.com.br



31/03/2020 | 15:14



Equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam na madrugada desta terça-feira (31) quatro indivíduos por tráfico de drogas em Santo André.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Progresso os agentes se depararam com um veículo Fiat Palio branco com os quatro homens em atitude suspeita, quando o passageiro que ocupava o assento traseiro do lado direito jogou uma pochete pela janela, momento em que foi dada voz de parada.

Em abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dos mesmos, porém ao verificar a bolsa lançada pela janela, foi encontrado pela equipe 129 porções de cocaína, 80 porções de maconha e R$ 43.

Procedida busca veicular, a equipe ainda logrou em localizar no banco traseiro mais dois tabletes de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o grupo conduzido ao DP de Santo André.