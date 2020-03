Belezas naturais e cidades pequenas: 50 fotos incríveis da Islândia

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



31/03/2020 | 15:18



Geleiras, cachoeiras, montanhas e vulcões são alguns dos elementos que compõem as belíssimas paisagens naturais da Islândia. O país, localizado no norte da Europa, também é uma boa opção para quem quer conhecer as famosas praias com areia escura e contemplar a aurora boreal. De quebra, o viajante ainda pode explorar as pequenas e charmosas cidades com cara de vilarejo – a capital, Reykjavik, que é o maior município do pedaço, por exemplo, tem aproximadamente 350 mil habitantes.

