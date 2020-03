Saiba o que é viral no Spotify de outros países

Marcella Blass

Do 33Giga



31/03/2020 | 15:18



O Spotify Brasil está sempre destacando as músicas mais tocadas no País. Por aqui, o funk e o sertanejo são os mais populares. Mas quais são os gêneros mais queridos em outros países do mundo? A aba Paradas, no serviço de streaming, te mostra tudo.

Na seção, é possível descobrir as 50 músicas mais tocadas e os 50 hits virais no Brasil, no mundo de forma geral e em mais 61 países, por meio de playlists especiais. No passo a passo a seguir, você descobre como encontrar esses compilados e conhecer mais sobre o gosto musical do povo ao redor do planeta.

No Desktop:

1 – Entre na aba Navegar.

2 – Nas opções, vá até Paradas.

No mobile:

1 – Toque em Buscar.

2 – Na área Navegar por todas as seções, busque por Paradas.