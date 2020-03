40 astronautas para seguir no Instagram

Marcella Blass

Do 33Giga



31/03/2020 | 15:18



Se você curte assuntos ligados à Astronomia, mais do que acompanhar as agências e missões espaciais, vale muito a pena seguir os astronautas nas redes sociais. Por lá, você vai conferir um pouco mais de perto a rotina desses profissionais tão importantes para o conhecimento do universo. O 33Giga separou 40 perfis e te mostra a seguir (clique na foto para ampliar).