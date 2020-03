Há 35 anos, Fiat lançava o Prêmio no Brasil; relembre a história do sedã do Uno

Leo Alves

Do Garagem360



31/03/2020 | 14:18



Em março de 1985, a família Uno ganhava um novo membro no Brasil. O Fiat Prêmio, sedã compacto derivado do hatch, foi lançado há 35 anos no mercado nacional. Embora não tenha feito tanto sucesso quanto seus concorrentes, como o VW Voyage e o Chevrolet Chevette, ele foi o responsável por trazer algumas inovações que equipam os modelos brasileiros até hoje.

História Fiat Prêmio

Sob o capô, o Prêmio era equipado com o motor 1.5 Sevel de 71,4 cv de potência e 12,3 kgfm de torque máximo. O porta-malas tinha 530 litros de capacidade e, pela primeira vez em um carro nacional, havia a opção de equipar o sedã com o computador de bordo. Era possível comprar o modelo com duas ou quatro portas.

Desenvolvido no Brasil, o Fiat Prêmio atravessou fronteiras e foi comercializado em países da América Latina e Europa com o nome Duna. O três volumes chegou a ser um dos veículos mais vendidos na terra natal da Fiat, a Itália.

Em seus dez anos de comercialização, quase 180 mil veículos foram comercializados no Brasil. Ele foi sucedido pelo Siena, que entrou em produção em 1997.

Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio Foto: Divulgação Fiat Prêmio