Obituário - 31 de março de 2020

Ademir Medici



31/03/2020 | 13:45



Linda Granzieri Ingarano

(Santo André, 6-12-1919 – 27-3-2020)

Dona Linda é titular da matrícula de número 55 da Cooperativa de Consumo dos Funcionários da Rhodia, em Santo André, a atual Coop. “Recordo de quando me apresentaram a possibilidade de ser sócia fundadora. Achei a proposta muito interessante e aderi prontamente”. Elegante, sempre bem vestida e penteada, dona Linda era sempre convidada a participar das atividades da Coop. Foi uma das entrevistadas para o livro sobre os 50 anos da cooperativa, em 2004. Em várias inaugurações de novas unidades, lá estava dona Linda, prestigiando, sorrindo.Dona Linda parte aos 100 anos de idade. Era filha de Guilherme e Eliza Granzieri, e viúva de Romeu Ingarano. Está sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Deixa dois filhos, o médico Marco Antonio e Fábio.

Crédito: Anderson Silva/Banco de Dados - 9/3/2016

DONA LINDA. A partida da andreense pioneira da Coop



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 29 de março

Cristoforo Salvucci, 87. Natural da Itália. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).

Vicente Valderez de Oliveira, 83. Natural de Aurora (CE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Sebastiani, 77. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elizabeti Riese da Silvas, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vivaldo Machado da Silva, 68. Natural de Ipuã (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Marcos Gamba, 56. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Bernardino Pinto, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, segunda-feira, dia 30 de março

Amara Maria da Silva, 72. Natural de Água Preta (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, sábado, dia 28 de março

Melhem Jamil Abou Anni, 75. Natural do Líbano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 28. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Maria da Conceição Murcia Rios, 64. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, domingo, dia 29 de março

Carlos Alberto Cavenaghi, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Íris de Almeida, 37. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 28 de março

Sebastiana Mendes Alves, 92. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Crematório de Vargem Grande Paulista (SP).

Severina dos Santos, 61. Natural de Palmeirina (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Valdemir Alves de Sousa, 46. Natural de Jericó (PB). Residia no Jabaquara, em São Paulo. Dia 28, em Diadema. Cemitério Municipal de Cafarnaum (BA).

Genenson Halley Costa Silva, 34. Natural de Marabá (PA). Residia no Jardim Selma, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 30 de março

Justiniano da Conceição Simão Pereira, 73. Natural de Pereira (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Maria Alcides Pedroza Vale, 73. Natural do Cruz (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora das Graças.

Anselmo Amorim Sousa, 67. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Minoru Sakai, 73. Natural de Tapiraí (SP). Residia no Centr de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Mara Valim Pedroso da Rocha, 50. Natural de Santa Fé do Sul (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 25 de março

Reginaldo Barbosa de Oliveira Reis, 44. Natural de Floriano (PI). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 26 de março

Sebastião Teodoro de Assis, 89. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Benedicta Lopes Rodrigues, 84. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria Rita da Costa, 65. Natural de Assis (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 27 de março

Manoel da Silva Rocha, 77. Natural de Cachoeira do Itapemirim (ES). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Ferreira Lopes, 60. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Ferreira de Oliveira, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Maria, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 28 de março

Ivahyr Dias, 90. Natural de Marília (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Álvaro Correia de Almeida, 84. Natural de Tietê (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 28, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Laurentina Batista da Silva, 79. Natural de Piedade (SP). Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Fogaça de Souza, 77. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Taira, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Avenida Barão de Mauá. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marinalva Santos de Santana, 60. Natural de Itapitanga (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Júlio Ferreira dos Reis, 92. Natural de Jequitaí (MG). Residia no Jardim Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Júlia Rodrigues de Gouveia, 87. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Josefa Alcoaz de Souza, 85. Natural de Tanabi (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Abílio Joaquim Farias, 82. Natural de Lagoa Real (BA). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Delmira Bonfim Gimenes, 80. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José

Manoel Francisco de Souza, 80. Natural de Ceará-Mirim (RN). Residia no Jardim Represa, em Ribeirão Pires. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Elza Anastacio da Silva, 79. Natural de Além-Paraíba (MG). Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Mauro Ciciliano, 77. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim Aimoré, em Ribeirão Pires. Dia 25. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Hermenegildo dos Santos Barboza, 70. Natural de Boquira (BA). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Oscarina Cabral Morais, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Jeferson Duarte de Siqueira, 40. Natural de Santos (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.