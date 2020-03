CVC atrasa divulgação de resultados por causa de erro contábil

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 13:17



Ao contrário do que estava previsto para hoje, a CVC Corp, empresa de turismo sediada em Santo André, não vai divulgar as demonstrações financeiras consolidadas de 2019. Em fato relevante, a empresa afirmou que devido a complexidade do processo de revisão dos números, por causa do erro contábil somado a pandemia de Covid-19 não vai consolidar os números.

A CVC informa que não vai divulgar os números no prazo regulamentar, mas não dá novo prazo. "A Companhia está trabalhando na conclusão do processo de elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019 de forma a apresentá-las na maior brevidade possível, inclusive no que se refere a impactos em demonstrações financeiras de exercícios anteriores. Em paralelo, os auditores independentes estão concluindo os procedimentos de auditoria necessários para emissão de opinião sobre as referidas demonstrações financeiras", informou a companhia, ao mercado.

Na apresentação dos números preliminares, que não foram auditados, já é possível verificar que o erro repercutiu em R$ 250 milhões no caixa da CVC de 2018 e 2019.