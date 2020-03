Príncipe Charles vai ajudar com quase 13 milhões de reais para pagar a segurança de príncipe Harry e Meghan Markle nos Estados Unidos

31/03/2020 | 13:11



Após um tempo no Canadá, príncipe Harry e Meghan Markle decidiram se mudar para os Estados Unidos. O presidente do país, Donald Trump, logo avisou que não iria ajudar o casal com a segurança, mas isso logo foi contornado, já que Duque e a Duquesa de Sussex devem contratar um serviço particular.

E não só isso: segundo informações do Daily Mail, príncipe Charles, o pai de Harry, irá desembolsar dois milhões de libras por ano - algo em torno de 12 milhões e 900 mil reais - para que a família tenha segurança enquanto residem por lá. O total dos gastos seria quatro milhões de libras, ou seja, 25 milhões e 790 mil reais, e Charles daria essa ajuda de custo, de acordo com o que uma fonte contou:

- Charles concordou em pagar uma contribuição privada ao casal Sussex. Não será revelado o quanto e para o que será usado, mas acredita-se que será algo em torno de dois milhões de libras. Não seria uma surpresa se isso fosse para cumprir a lei de segurança. No entanto, o Príncipe de Gales não possui uma infinita quantidade de dinheiro. A renda total do duque é em torno de 21 milhões de libras [135 milhões e 369 reais] por ano.

Os custos devem ser muito altos porque a polícia metropolitana não está autorizada a carregar armas nos Estados Unidos, então os papais de Archie Harrison teriam que usar guardas particulares.