Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, esclarece rumores sobre sua sexualidade: - Parem de inventar mentira

31/03/2020 | 13:10



Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, resolveu esclarecer os rumores de que ele seria gay. Por meio de vídeos em seu Stories, o sertanejo explicou que viu uma notícia em algum veículo, sem especificar qual, que afirmava que ele é homossexual. Na rede social, ele se pronunciou sobre o assunto:

- Galera, é o seguinte. Saiu em um site que eu sou gay. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. De verdade, se eu fosse gay, eu ia chegar aqui e falar para vocês: eu sou gay. Eu ia falar. Não existe isso. Entendeu? Eu respeito quem é gay, acho que isso não faz ser melhor ou pior que ninguém, isso é opção sexual. Mas eu não sou! Então parem de inventar mentira.

Recentemente, o seu noivado com a bailarina do Domingão do Faustão, Isabella Arantes, chegou ao fim. Na época, surgiram rumores indicando que ele havia traído a amada com outro homem.