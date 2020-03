Vendas reais da indústria paulista sobem 0,9% em fevereiro, diz Fiesp

31/03/2020 | 12:54



As vendas reais da indústria paulista avançaram 0,9% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, de acordo com o Levantamento de Conjuntura realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no mês. No acumulado de 2020, as vendas reais têm alta de 8,6% frente a igual período de 2019.

O levantamento também mostrou alta de 0,5% nas horas trabalhadas na produção em fevereiro ante janeiro. No entanto, as horas trabalhadas na produção recuaram 1,4% no acumulado do ano.

Os salários reais médios tiveram retração de 0,7% na margem e de 0,9% no acumulado de 2020, de acordo com o levantamento.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria paulista permaneceu estável no segundo mês de 2020, a 75,5%, 4,5 pontos porcentuais abaixo da média histórica do mês.

"Importante ressaltar que estas informações são referentes ao mês de fevereiro, portanto, anteriores ao impacto do novo Coronavírus no País", afirmou a Fiesp, em nota.