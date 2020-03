Confira algumas dicas de conservação do carro durante o período de quarentena

Da Redação

31/03/2020 | 11:18



Com o período prolongado de quarentena como medida para reduzir o contato social e prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, a BMW e o Garagem360 separaram algumas dicas importantes a fim de preservar os automóveis.

O ideal é que o veículo rode pelo menos uns 20 minutos por semana, porém na impossibilidade, é importante tomar algumas precauções.

Quarentena: dicas de conservação do carro

Bateria

Onde possível, desde que não seja uma garagem fechada, é recomendável ligar o veículo pelo menos a cada 2 semanas, mantendo-o ligado em torno de 20 minutos.

No caso de veículos elétricos e híbridos, há cuidados adicionais. Durante o período de imobilização, é aconselhável ligar o veículo em um local de carregamento adequado. Vale garantir que o processo de carregamento possa ser realizado. Também é importante controlar o status de carga regularmente. Não deixe o veículo parado mais de três meses com um status de carga inferior a 50%.

Pneus

Manter na calibragem máxima de acordo com a medida dos pneus. No caso dos carros do grupo BMW, esta informação está localizada em uma etiqueta colada na coluna B, visível ao abrir a porta do motorista.

Freios

Em locais expostos ao tempo, ou com umidade elevada, pode ocorrer oxidação dos discos de freio causados pelos resíduos das pastilhas de freios.

Com isso, é possível que nas primeiras frenagens ocorra um barulho anormal decorrente desta oxidação, e que tende a desaparecer conforme a utilização.

Pintura

Se o veículo ficar exposto ao tempo, o ideal é cobri-lo com uma capa adequada. Lavá-lo antes da imobilização para evitar que agentes externos como detritos de animais, insetos ou sujeiras provoquem manchas irreversíveis, também é recomendável.

Combustível

Os fatores que influenciam para o envelhecimento do combustível são: ar, luz e calor. Portanto o ideal é encher o tanque antes da imobilização para deixar o mínimo de ar dentro do tanque de combustível.

Vale utilizar preferencialmente combustível premium ou combustível aditivado, já que ambos possuem agentes antioxidantes que aumentam sua vida útil.

Cuidados internos

Além disso, em locais de alta umidade, é necessário deixar o veículo aberto por alguns minutos pelo menos uma vez por semana, para evitar a formação de bolor em seu interior.

