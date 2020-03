Marina Ruy Barbosa fala sobre Totalmente Demais e revela: - Fábio Assunção era um crush meu!

31/03/2020 | 11:10



Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Globo suspendeu as gravações de suas novelas atuais, justamente para colocar todos os seus funcionários em quarentena, para evitar a contaminação. Com isso, a emissora colocou na grade de programação novelas que já foram exibidas, como por exemplo, Totalmente Demais! A trama de 2015 retornou oficialmente ao canal na última segunda-feira, dia 30.

Ao site oficial da novela, Marina Ruy Barbosa, que vive Eliza na trama, falou sobre a importância desse trabalho em sua carreira:

- Foi uma novela muito especial. Que mudou minha vida profissional e me modificou como pessoa. Uma novela incrível. Estou emocionada até agora. Foi um dos trabalhos mais importantes da minha carreira.

Além disso, contou que é amiga até hoje de colegas de elenco, como Fábio Assunção, Juliana Paes e Felipe Simas - de quebra, revelou que sentia a atração por...

- Ele [Fábio] era um crush meu! O Fábio é de uma delicadeza, de uma generosidade, de uma inteligência que é acima da média. E Juliana Paes também, uma musa! Eu aprendi muito com eles. Tive a oportunidade de gravar muito com o Felipe Simas, que é um menino muito educado, generoso, dedicado. Ele também é incrível. São encontros inesquecíveis.

A ruiva ainda refletiu:

- É uma novela que não vai ficar ultrapassada. Essa novela parece que foi gravada agora por causa dos temas e são assuntos que são muito importantes. E ela fala de uma forma leve, fala de sonhos, de amor, de esperança. São sentimentos que a gente precisa ter agora.

A atriz ainda lembrou que, na época das gravações, ela estava começando o seu relacionamento com Alexandre Negrão, que hoje é o seu marido!

- Me deu um flashback de tudo que eu vivi durante a novela. A gente tem uma relação tão especial, somos muito amigos, parceiros de vida. Eu já tive namoros que não tinha confiança mútua e é muito agoniante. A gente é muito tranquilo e vive realmente a mesma fase de vida, os mesmos objetivos. A gente divide muito sobre tudo, a nossa relação é muito transparente.

O amado, aliás, não assistiu a primeira edição, mas agora se surpreendeu com a caracterização de Eliza:

- Era zero glamour. Ficava gravando até de noite, no centro da cidade. A minha personagem vira moradora de rua, deita no papelão... E lembro que tinha rato, barata passando. Era raiz! Mas ajuda muito você viver e sentir essas sensações.

Por fim, Marina revelou que tem muita vontade de viver uma vilã um dia:

- Tem menos de um ano que acabou O Sétimo Guardião, mas já estou com saudade de atuar. Inclusive, quero uma vilã. Que comece uma campanha #MarinaVilã, psicopata, louca, assassina! [risos].