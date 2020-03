Príncipe William quer retomar carreira como piloto de ambulância para ajudar no combate ao coronavírus

31/03/2020 | 11:10



Em meio à pandemia do novo coronavírus, o príncipe William, filho do príncipe Charles, que foi diagnosticado com a doença, quer voltar a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde Britânico. Segundo o site do jornal The Sun, o herdeiro ao trono real está pensando em voltar para o posto de piloto de ambulância área para contribuir na luta contra o vírus. O duque de Cambridge, de 37 anos de idade, voou como piloto de emergência médica por dois anos, até 2017, quando decidiu deixar o cargo para se ocupar com os compromissos reais.

A confissão teria sido feita durante a uma vista a um call center do Serviço Nacional de Saúde, no sul de Londres, no início de março.

- William tem considerado seriamente retornar como piloto de ambulância aérea para ajudar na pandemia. Ele sabe que o país está fazendo sua parte e também quer ajudar. Mas é complicado, já que ele foi barrado de trabalhar por ter que se tornar um membro ativo da realeza. Esse papel é mais importante agora, já que Charles está doente e Harry foi embora. Mas ele quer realmente ajudar de alguma forma., disse uma fonte ao veículo.

Ele e a esposa, Kate Middleton, estão isolados com os filhos durante quarentena por conta do coronavírus e, por isso, seguem trabalhando em seus escritórios na casa onde estão residindo na Inglaterra.

Em fotos compartilhadas pelo perfil oficial do Palácio de Kensington, os dois aparecem em seus escritórios, ao telefone, enquanto trabalham.

O duque e a duquesa estão em contato regular com as organizações para entender os problemas que enfrentam nesse período difícil, diz a legenda da publicação.