Micróbio, bandeira da Itália: os emojis mais usados durante a pandemia

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/03/2020 | 08:18



A Emojipedia é considerada uma espécie de enciclopédia virtual dos emojis. Após receber muitas perguntas sobre como os internautas estão usando as figurinhas durante a pandemia, a instituição decidiu fazer um levantamento. Ela analisou mais de 200 mil tweets publicados ao redor do mundo e que estavam relacionados com as palavras “coronavírus” e “covid-19”. O resultado foi um tanto surpreendente, já que o primeiro lugar ficou com a carinha chorando de rir.

Abaixo, você confere o ranking completo dos emojis mais usados durante a pandemia:

De acordo com a Emojipedia, são dois motivos que levam as figurinhas de risada estarem no topo da lista: ambas são as mais usadas na história do Twitter e os usuários costumam comentar algo engraçado sobre notícias relacionadas à doença. Para saber mais detalhes da pesquisa, clique aqui. O conteúdo está em inglês.