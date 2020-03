Gabriel David publica primeira foto ao lado de Anitta: Que prazer em te conhecer

31/03/2020 | 08:10



Parece que não há mais motivos para esconder tanto amor! Depois de Anitta confirmar que está com o namorado em Angra dos Reis, foi a vez do rapaz surpreender a cantora com uma declaração daquelas!

Na última segunda-feira, dia 30, a cantora completou 27 anos de idade, e o empresário fez uma publicação toda romântica no Instagram, marcando a primeira vez em que postou uma foto ao lado da beldade.

Que prazer em te conhecer, que prazer em estar ao seu lado. Que você seja sempre muito feliz. Parabéns pelo seu dia, escreveu o herdeiro da escola de samba Beija-Flor, de 22 anos de idade.

Os dois, que até então vinham mantendo a discrição no relacionamento, apareceram grudadinhos em foto durante passeio de barco.

Na caixa de comentários, Anitta respondeu e foi ainda mais romântica: Te amo!, disse.

Para manter a privacidade, Gabriel ainda optou por liberar os comentários apenas para quem ele segue na rede social, deixando os fãs e admiradores da cantora de fora. Entre as mensagens, estavam os desejos de alguns famosos como Carol Sampaio, Enzo Celulari, Rafael Zulu, Belo, Cláudia Raia e Thiago Gagliasso.