PIB do Reino Unido fica estável no 4º trimestre de 2019, confirma pesquisa final

31/03/2020 | 05:38



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido ficou estável no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 1,1% entre outubro e dezembro.

Os resultados vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.