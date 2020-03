Cidades começam a revisar fechamento de comércios

Yara Ferraz



30/03/2020 | 23:59



Os decretos para o funcionamento de atividades comerciais do Grande ABC já começam a passar por revisão em algumas prefeituras. Lojas de materiais de construção e feiras livres estão entre as que podem ser liberadas.

A Prefeitura de São Bernardo informou que, de acordo com o comportamento observado em cada segmento, algumas medidas puderam ser flexibilizadas e, entre elas, cita a suspensão total do transporte público, por exemplo, que havia sido anunciada de forma conjunta entre as prefeituras da região e que foi revista.

A suspensão das feiras livres também foi reavaliada mediante o cumprimento de regras impostas por resolução municipal publicada ontem, “como proibição de comerciantes pertencentes a grupos de risco, disponibilização de álcool em gel em todos os acessos da feira, higienização de equipamentos e proibição de degustação, entre outras medidas”, informou a Prefeitura, em nota.

Na área de construção civil, a Prefeitura publicou alteração no decreto que trata sobre o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, determinando que lojas de materiais de construção podem comercializar produtos necessários para pequenos reparos e emergências domiciliares, sem presença pessoal.

Em Santo André não há mudanças previstas, mas já há previsão de abertura de serviços de construção civil, como as lojas de material de construção e feiras livres.

Ribeirão Pires suspendeu as feiras, mas prevê casos que podem ser avaliados e deliberados por meio de ação conjunta. Dessa forma, amanhã e quinta-feira estão autorizadas as feitas livres da cidade, observadas as medidas de higiene e segurança.

A administração de Mauá informou que existem estudos para liberação de duas atividades, que ainda serão avaliadas e comunicadas esta semana. Diadema informou que feiras e lojas de material de construção nunca estiveram proibidas de funcionar. “Com relação às demais, as proibições continuam até dia 6, conforme decreto em vigor”, informou a Prefeirura, em nota.

São Caetano mantém apenas os serviços essenciais abertos. Rio Grande da Serra informou que segue com as mesmas restrições, em compatibilidade com o decreto estadual de quarentena.