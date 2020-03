Prefeituras ainda têm dúvidas sobre a ajuda de R$ 600 a informais

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



30/03/2020



O Senado aprovou, ontem, medida para pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, intermitentes, MEIs (Microempreendedores Individuais) e autônomos por até três meses ou enquanto durar a crise do novo coronavírus. Entretanto, para que o benefício comece a ser pago, o texto precisa da sanção presidencial, decreto regulatório e MP (Medida Provisória) para liberação de verba.



Até lá, as prefeituras da região informam aguardar orientações mais claras sobre como fazer o cadastro de moradores que se enquadrem nas exigências do benefício. A Prefeitura de Santo André adiantou, em nota, que tem pronto o cadastro de trabalhadores que podem receber o auxílio: 992 ambulantes e 80 feirantes que não comercializam alimentos e estão impedidos de trabalhar durante a quarentena. No sábado, em videoconferência com prefeitos de todo o País, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que as administrações agilizem o cadastro.

Pelas regras já divulgadas, têm direito maiores de 18 anos e que não tenham emprego formal, recebam benefícios previdenciários ou assistenciais e não tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Além disso, o cidadão deve ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três mínimos (R$ 3.135).

Ainda que a medida seja positiva, especialistas destacam que a falta de detalhamento no texto gera dúvidas em relação a quando o pagamento será feito e de que maneira o valor chegará à população. “Essa assistência ainda pode demorar porque pode haver impasse em relação ao pagamento. O governo federal precisa definir, o quanto antes, como implantar”, defende o advogado previdenciário João Badari.

O profissional exemplifica com ação adotada no início do mês, quando o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) permitiu que beneficiários enviassem laudos de perícia médica on-line, pelo site da entidade. “Porém, até agora, o site não permite que os documentos sejam cadastrados no sistema, por falta de definições técnicas”, assinala.

“O País está atrasado em tudo relacionado ao coronavírus. Três meses de benefício não são suficientes, deveria estender até um ano porque, mesmo que as coisas normalizem em maio, em um cenário otimista, a economia vai continuar sofrendo”, afirma Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. “O governo ainda não definiu como o dinheiro vai chegar nas pessoas, faltou rapidez da equipe econômica, e os informais trabalham hoje para comer amanhã.”

Questionada, a Caixa afirmou que estuda meios de realizar o pagamento, porém, espera as medidas regulatórias. Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o pagamento também poderá ser feito pelo BB (Banco do Brasil) e lotéricas, porém, não detalhou prazos ou se a entrega do voucher será escalonada, por exemplo, como foi feito com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).



Motoristas de aplicativo e outros também têm direito

Um dos principais requisitos para receber o auxílio emergencial é não possuir emprego formal. Desta maneira, motoristas de aplicativos, motoboys, pescadores, ambulantes e outros profissionais, desde que sejam MEIs (Microempreendedores Individuais), contribuam com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou tenham cumprido o requisito de renda média – renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135) – até 20 de março.

João Badari, advogado previdenciário, lembra que ter cadastro no CadÚnico não é um requisito. “Quem não está (cadastrado) poderá fazer autodeclaração, mas, caso minta, pode responder civil e criminalmente”, explica. “É medida excelente, grande ajuda para quem está sem condições de comprar o básico.”

De acordo com Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, o próximo passo do governo devem ser medidas para contribuir com as microempresas. “Elas são parte muito importante e não podem ser deixadas de fora”, afirma. Vale lembrar que, na sexta-feira, a União anunciou pacote de incentivos aos pequenos negócios. FK